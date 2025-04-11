İzmir’de toplu ulaşıma 6 ay arayla ikinci zam! Faturayı yine İzmirliye kesti!

İçine düştüğü darboğaz nedeniyle çalışanların maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi çareyi kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapmakta buldu. Kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin yeniden belirlenmesi talebiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde zamlandı. UKOME'de kabul edilen yeni tarifeye göre tam bilet ücretine yüzde 25 oranında zam geldi. Buna göre 20 lira olan tam biniş ücreti 5 liralık artış ile 25 liraya yükseltildi.

TAM BİLETE 5 LİRA ZAM

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.