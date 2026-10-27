İzmir’de Yeni Parti’den istifa eden 200 kişi CHP’ye geri döndü

Büyük umutlarla kurulan Yeni Parti rüzgarı İzmir'de çabuk söndü. CHP'den istifa ederek Yeni Partiye geçen seçmenler Yeni Parti'de umduklarını bulamayınca tekrar CHP'ye dönmeye başladı. Bunun en somut örneği İzmir'de yaşandı. Aralarında Yeni Parti Buca kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, partilerinden istifa ederek CHP'ye geri döndü. Yeni üyelere rozetleri, düzenlenen törenle CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş taktı.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "CHP üyeleri bir rüzgârla, tutulmayacak vaatlerle ve parti içindeki bir kriz fırsat bilinerek partiden koparıldı. Ancak bu hesapları yapanlar, bu kişilerin kalbinde köklenmiş olan Altı Ok sevdasının asla kaybolmayacağını hesaplayamadı. Yeni Parti'den istifa ederek yuvalarına dönen arkadaşlarımız aslında bir parti değiştirmiyor; gönüllerinden hiç çıkarmadıkları Ata ocaklarına sahip çıkmak için onurlu bir duruş sergiliyor. Ben biliyorum ki İzmir'den başlayan bu yuvaya dönüş hareketi önümüzdeki günlerde hem kentimizde hem Türkiye'de katlanarak devam edecek" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör