Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de yol kesip araçtan inmişlerdi: 2 şüpheliye ceza kesildi!
Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:44

İzmir'de yol kesip araçtan inmişlerdi: 2 şüpheliye ceza kesildi!

İzmir’in Konak ilçesinde başka bir aracı ısrarla takip eden ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 186 bin 438 TL, yanındaki yolcuya da 180 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
İzmir’de yol kesip araçtan inmişlerdi: 2 şüpheliye ceza kesildi!
  • ABONE OL

Olay bugün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Sanal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada, E.O. (25) isimli sürücünün başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Sürücüye 186 bin 438 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 120 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 da gün trafikten men edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye (27) de 180 bin TL para cezası kesildi.

İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

#İZMİR #KONAK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de yol kesip araçtan inmişlerdi: 2 şüpheliye ceza kesildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA