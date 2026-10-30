İzmir’de yol kesip araçtan inmişlerdi: 2 şüpheliye ceza kesildi!

Olay bugün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Sanal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada, E.O. (25) isimli sürücünün başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Sürücüye 186 bin 438 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 120 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 da gün trafikten men edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye (27) de 180 bin TL para cezası kesildi.

İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.