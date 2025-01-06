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Giriş Tarihi: 6.1.2025 17:44

İzmir’de yol verme kavgasında kan aktı: 22 yaşındaki genç 4 yerinden bıçaklandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme kavgası yüzünden 22 yaşındaki genç 4 yerinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, ağır yaralı olan genç hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganlar yapılan incelemeler sonucunda kıskıvrak yakalandı.

İHA
İzmir’de yol verme kavgasında kan aktı: 22 yaşındaki genç 4 yerinden bıçaklandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme yüzünden sürücü M.H. ile diğer araçtaki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan olayda araçtan inen 4 kişi M.H.'nin üzerine yürüdü. M.H. vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.H., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları incelemesi ve saha çalışması sonucu A.C.F. (22), İ.Z.(19), M.Y. (25) ve E.Y. (22) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı M.H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İzmir’de yol verme kavgasında kan aktı: 22 yaşındaki genç 4 yerinden bıçaklandı!
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