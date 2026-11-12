İzmir’de zehir tacirlerine darbe!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dört ayrı ara yakalama gerçekleştirildi.Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 ton 367 kilogram 500 gram skank (esrar), 57 bin adet ekstazi hap, net 1.728 gram pregabalin toz maddesi ele geçirildi. Ara yakalamalar kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

15 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ve 24 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında adli soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.