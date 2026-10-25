Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de zincirleme trafik kazası! 3 otomobil karıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:19

İzmir'de zincirleme trafik kazası! 3 otomobil karıştı: 7 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
İzmir’de zincirleme trafik kazası! 3 otomobil karıştı: 7 yaralı
  • ABONE OL

Menderes'te A.Ö. idaresindeki 35 GA 266 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek F.D'nin kullandığı 35 ADF 453 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, daha sonra T.Ç. idaresindeki 35 BRL 360 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, A.D, D.D. ve N.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #MENDERES
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 3 otomobil karıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA