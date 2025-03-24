İnanç Öktemay İzmir’deki elektrik akımı faciasında hayatını kaybetmişti: Ailesinin mahkemeye sunduğu dilekçe şoke etti!

"SANIKLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇİYORUZ"

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerimizin kalben düşünceleri de kimsenin böyle büyük bir acı ile sınanmaması yönündedir. Talihsiz olayın yaşandığı süreçten bu yana yanımızda olan, duruşma süreçlerinde, savunmalarda hassasiyet göstererek acımızın katlanmamasına özen gösteren ve son süreçte hukuki süreci uzatmamak adına tazminat hukuku alanında üzerine düşeni yapan GDZ yönetimi ve destek veren çalışanlarına, baş sağlığı dileyen sanık ve ailelerine müvekkillerin acısını bir nebze de olsa anladıkları ve süreci zorlaştırmadan üzerlerine düşeni yaptıkları için müteşekkiriz. Zararın giderilmesine Argan Mühendislik de son süreçte katkıda bulunmuştur. Bu hususu da belirtmek isteriz. Tüm bu aktarılanlardan hareketle yaşanan acı olayda müvekkillerimizin yakını müteveffa Öktemay'ın diğer müteveffa Ceren'e yardım etmeye çalışan, iyilik yapan taraf olarak Öktemay'a yakışır şekilde yargılama sürecinden çekilme kararı aldık. Bu nedenle CMK'nın 243. maddesi gereğince katılma talebimizden feragat ediyor ve sanıklar hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz."