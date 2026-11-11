Haberler Yaşam Haberleri İzmir’deki patlama Afyon’u da yaktı: Recep Fedai toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:19

İzmir’deki patlama Afyon’u da yaktı: Recep Fedai toprağa verildi!

İzmir’deki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Recep Fedai, memleketi Şuhut’un Karacaören köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Vali Naci Aktaş da cenazeye katılarak acılı ailenin yanında oldu.

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İzmir’deki patlama Afyon’u da yaktı: Recep Fedai toprağa verildi!
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İzmir'de faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama, bir canın hayattan kopmasına neden oldu. Patlamada hayatını kaybeden Recep Fedai'nin vefat haberi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde büyük üzüntüye yol açtı. İş kazasında yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi, baba ocağı Karacaören köyüne getirildi. Köyde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve sevenleri büyük acı yaşadı. Recep Fedai için Karacaören köyünde cenaze namazı kılındı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılarak Fedai ailesinin acısını paylaştı. Cenaze namazında Recep Fedai için dualar edilirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Köy sakinleri de acılı aileyi yalnız bırakmayarak son görevlerini yerine getirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Recep Fedai'nin naaşı, Karacaören köyünde toprağa verildi. İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fedai, memleketinde dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, geride ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan acı bir hatıra bıraktı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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İzmir’deki patlama Afyon’u da yaktı: Recep Fedai toprağa verildi!
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