İzmir’deki patlama Afyon’u da yaktı: Recep Fedai toprağa verildi!

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılarak Fedai ailesinin acısını paylaştı. Cenaze namazında Recep Fedai için dualar edilirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Köy sakinleri de acılı aileyi yalnız bırakmayarak son görevlerini yerine getirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Recep Fedai'nin naaşı, Karacaören köyünde toprağa verildi. İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fedai, memleketinde dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, geride ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan acı bir hatıra bıraktı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör