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Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:20

İzmir’deki patlama Kırıkkale’ye ateş düşürdü! 3 çocuk babası işçi toprağa verildi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 44 yaşındaki Fatih Işık, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İzmir’deki patlama Kırıkkale’ye ateş düşürdü! 3 çocuk babası işçi toprağa verildi
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İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek Kırıkkale'ye getirildi. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Işık için Gündoğdu Mahallesi'ndeki Döndü Kadın Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Işık'ın naaşı, dualar eşliğinde Yuva Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine Fatih Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık'ın ailesi ve yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İZMİR
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İzmir’deki patlama Kırıkkale’ye ateş düşürdü! 3 çocuk babası işçi toprağa verildi
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