İzmir’deki patlamada 17 kişi hayatını kaybetmişti! Bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi

PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKAYA GELİP KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Patlamada 2'si ağır 13 kişi de yaralanırken, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) adlı şahıs patlamanın yaşandığı fabrikanın önüne geldi. Üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe veren şahıs ağır yaralandı.