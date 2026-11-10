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Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:57

İzmir’deki patlamada 17 kişi hayatını kaybetmişti! Bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 işçinin hayatını kaybettiği korkunç olayda yaşananlar yürekleri burktu. Patlamanın meydana geldiği fabrika önünde kimliği belirsiz bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs yaşam mücadelesi veriyor. İşte detaylar…

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İzmir’deki patlamada 17 kişi hayatını kaybetmişti! Bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi
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Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKAYA GELİP KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Patlamada 2'si ağır 13 kişi de yaralanırken, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) adlı şahıs patlamanın yaşandığı fabrikanın önüne geldi. Üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe veren şahıs ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla patlamanın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #ALİAĞA

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