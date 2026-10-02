İzmir’den acı haber! Metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanmıştı: Genç adam yaşam mücadelesini kaybetti!

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.