Haberler Yaşam Haberleri İzmir’den acı haber! Metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanmıştı: Genç adam yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 15:27

İzmir’den acı haber! Metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanmıştı: Genç adam yaşam mücadelesini kaybetti!

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamada 25 yaşındaki genç ağır yaralanmıştı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
İzmir’den acı haber! Metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanmıştı: Genç adam yaşam mücadelesini kaybetti!
  • ABONE OL

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir'in söz konusu fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda tesis bünyesinde yatılı olarak konakladığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden genç işçinin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketine nakledileceği ve burada toprağa verileceği bildirildi. Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TORBALI #İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’den acı haber! Metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanmıştı: Genç adam yaşam mücadelesini kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA