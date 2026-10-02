İzmir’e 12.6 milyarlık yatırım

Gayrimenkul geliştiricilerinin yeni yatırım konusunda temkinli olduğu bir dönemde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan (Vakıf GYO) önemli bir hamle geldi. Vakıf GYO, İlk İnşaat firması işbirliğiyle İzmir'in Konak ilçesinde "VYeniKonak" projesine imza attı. 12.6 milyar liralık yatırım değerine sahip proje, konut, ofis ve ticari alanları bir araya getiren mimarisiyle kentin karma yaşam anlayışına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. Mart 2026'da inşaatına başlanan ve Ekim 2029'da teslim edilmesi planlanan VYeniKonak'ta ortalama metrekare satış fiyatı 180 bin TL. Proje için VakıfBank piyasa şartlarına göre daha düşük faiz oranı ile kredi imkanı sunarken, aynı zamanda şirket içinde 48 aya kadar vadeli ödeme planı da bulunuyor.

İKİ KULEDEN OLUŞUYOR

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan ve İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan, yeni yatırımın detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla anlattı. İzmir'de 12.6 milyar TL büyüklüğünde önemli bir yatırıma imza attıklarını anlatan İncehasan, "Bu rakam bugünün değeri, ileride daha da artacak. Gelir paylaşım modeliyle yola çıktık. Biz arsa sahibiyiz. Yüzde 38 Vakıf GYO, yüzde 62 İlk İnşaat şeklinde anlaştık. 17 bin 700 metrekarelik arsa üzerinde yükselen projemiz, yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. İki kuleden oluşan projede 174 konut, 386 ofis ve 51 ticari ünite yer alıyor" dedi.

ÇEYREK ASIRLIK TECRÜBE

İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan ise 24 yıldır gerçekleştirdikleri projelerle önemli bir deneyim biriktirdiklerini ifade etti. "24 yılda 8 milyar doların üzerinde sözleşme üstlendik. Yıllık yaklaşık yarım milyar dolarlık taahhüt gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, VYeniKonak'ın şirketin gelişim yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



YENİ PROJELER SIRADA

Sancaktepe'deki konut projelerini tamamladıklarını belirten İncehasan, yeni yatırımların da yolda olduğunu söyledi. Aynı dönemde 7 proje yürütmeyi planladıklarını söyleyen İncehasan, "İzmir'de, Bursa'da arsa yatırımı yaptık. Önümüzdeki günlerde Sancaktepe'de ikinci projeye başlayacağız. Gebze'de raylı sisteme yakın noktada karma proje planlıyoruz. Antalya'da da bir projemiz olacak" dedi.



KONUTTA TALEP HAREKETLENECEK

Konutta arz eksikliği sorunu yaşandığına dikkat çeken İncehasan, talebin devreye girmesiyle fiyatların artacağını söyledi. İncehasan, "Alıcı açısından bugün almak yarından, yarın almak diğer günden avantajlı. Talep artınca serbest piyasada fiyatların nereye gideceğini görebiliyoruz. Barınma ihtiyacı için ev alacaklar çok geç kalmasın" dedi. Gayrimenkulde zaman zaman duraklama dönemi yaşandığını söyleyen İncehasan, "Gayrimenkul orta ve uzun vadede yatırımcıyı koruyan ve kar sağlayan bir yatırım aracı ve böyle olmaya devam edecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör