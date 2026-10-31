İzmir’e 5 bin 500 konutluk güvenli yuva hamlesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev ve iş yeri ağır hasar görmüştü. Depremin ardından yaraların hızla sarılması için çalışmalar başlatıldı.

Yıkılan evlerin yerine TOKİ koordinasyonunda 1 yıl içeresinde afet konutları inşa edilip teslim edilmeye başlandı. Diğer taraftan da deprem bölgesinde yer alan İzmir'in kentsel dönüşümü için kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da zemin etütlerinin ardından sağlam zeminli bölgeler tespit edildi. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için bu bölgeler rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle örnek bir kentsel dönüşüm çalışması hayata geçirildi. İlçeye bağlı Bayraklı, Osmangazi ve Mansuroğlu mahallelerinde toplam 5 bin 592 bağımsız bölüm tamamlandı. 995 bağımsız bölümün inşası sürüyor.

BULUNMAZ BİR NİMET

Mutluluğunu dile getiren hak sahibi Mehmet Dayıca, "Binamızın inşasına 5 Mayıs 2024'te başlandı. 19 Mayıs 2025'te de binamızı teslim aldık. Bu bulunmaz bir nimet. Devletimiz bu işe el atmasaydı, herhalde ben hissemi satar giderdim. İyi ki varlar, iyi ki geldiler" dedi. Bir diğer hak sahibi Tuncay Yılmaz ise "Devletimize şükranlarımızı iletiyoruz, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rahat ve güvenli bir evde oturuyoruz şu anda" şeklinde konuştu. Havva Şahin, "O zaman ağlıyorduk. Ama şu an artık gülüyorum. Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağına umut ediyorum" ifadelerini kullandı. Serkan Gül ise "Yapı olarak sağlam olduğuna kesinlikle inandığım bir bina" dedi.

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ

Riskli yapılarını kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı'da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.