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Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:57

İzmir’e yeni fakülte!

İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanırken, üniversitenin akademik yapılanmasındaki yeni değişiklik resmiyet kazandı.

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İzmir’e yeni fakülte!
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin akademik yapılanmasına yeni bir fakülte ekleniyor. Üniversite bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla resmiyet kazandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

11937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin yanı sıra üç üniversitede daha yeni akademik birimler oluşturuldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile İbn Sina Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ise Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

İKİ FAKÜLTENİN ADI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında iki üniversitede de isim değişikliğine gidildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilirken, Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni adı İsmail Aytemiz Diş Hekimliği Fakültesi oldu.

#BURDUR
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İzmir’e yeni fakülte!
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