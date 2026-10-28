İzmir’in Çernobili artık tarih oldu... Radyolojik sorun kalmadı!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kamuoyunda "İzmir'in Çernobili" olarak bilinen eski kurşun fabrikası arazisindeki çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nükleer Düzenleme Kurulunun alandaki radyoaktif kirliliğin giderildiğini tespit ettiğini ve alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bulunmadığına karar verdiğini duyurdu.

ÇALIŞMALAR 23 TEMMUZ 2024'TE BAŞLADI

Kaya, açıklamasında Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisinde 23 Temmuz 2024 tarihinde başlayan çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Sürecin yalnızca atıkların sahadan taşınmasından ibaret olmadığını vurgulayan Kaya, atıkların niteliğinin belirlenmesi, radyoaktivite ölçümlerinin yapılması, ayrıştırılması ve uygun tesislere gönderilmesini kapsayan teknik bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

ÇEVRE BAKANLIĞININ KOORDİNASYONUNDA YAPILDI

Çalışmaların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda, Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolü altında gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, radyoaktif atıkların yönetiminin TENMAK tarafından, diğer atıklar ve topraktaki kimyasal kirliliğe ilişkin çalışmaların ise Bakanlık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun yıllardır İzmir'imizin gündeminde yer alan ve hemşehrilerimizin haklı hassasiyetle takip ettiği bir konuda güzel bir haberi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikası arazisinde, 23 Temmuz 2024 tarihinde başlayan çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bilindiği gibi bu süreç, yalnızca atıkların sahadan taşınmasından ibaret değildi. Atıkların niteliğinin belirlenmesi, radyoaktivite ölçümlerinin yapılması, ayrıştırılması ve uygun tesislere gönderilmesini kapsayan teknik ve hassas bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolü altında gerçekleştirildi. Radyoaktif atıkların yönetimi TENMAK tarafından, diğer atıklar ve topraktaki kimyasal kirliliğe ilişkin çalışmalar ise Bakanlığımız tarafından yürütüldü."

ALANDAKİ RADYOAKTİF KİRLİLİK GİDERİLDİ

Açıklamasının devamında çalışmaların tamamlanmasının ardından nihai raporlar, ölçüm ve analiz sonuçları ile yerinde incelemelerin değerlendirildiğini ifade eden Kaya; "Nükleer Düzenleme Kurumu, alandaki radyoaktif kirliliğin giderildiğini tespit etti. Nükleer Düzenleme Kurulu da 22 Ekim 2026 tarihli kararıyla, alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir husus bulunmadığına karar verdi. Bugün gelinen noktada, çevresel iyileştirme süreci sonuçlandırılarak alandaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Başından itibaren yakından takip ettiğimiz bu süreçte en büyük önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve çevremizin korunması oldu. Bakanlığımıza, ilgili kurumlarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Gaziemir'imize ve İzmir'imize hayırlı olsun." dedi.

Nükleer Düzenleme Kurumu ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; İzmir ili Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde bulunan ve radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alana ilişkin Nükleer Düzenleme Kurulunun 08.03.2023 tarihli ve 2023-15/4 sayılı Kararı ile verilen izin kapsamında yürütülen çevresel iyileştirme faaliyetleri tamamlanmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler üzerine, Nükleer Düzenleme Kurulunun 22.10.2026 tarihli ve 2026-45/1 sayılı Kararıyla alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir husus bulunmadığına karar verilmiştir."