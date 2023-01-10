İzmir’in hava kalitesi alarm veriyor!

'DSÖ STANDARTLARININ ÜZERİNDE'

Partikül madde 2,5 değerlerinin il genelinde sadece 7 istasyonda ölçüldüğünü belirten Akdoğan, "Aslında tüm istasyonlarda bu verilerin ölçülmesi ve verilerin değerlendirilmesi gerekiyor. 7 istasyonun verilerine göre Alsancak, Bornova, Konak istasyonlarında ulusal sınır değerlerin üzerinde, Çiğli'de ise sınır değerlere çok yakın olduğu görünüyor. Karşıyaka ve Kemalpaşa istasyonlarında ölçülen değerler de sınır değerlere yakın seviyelerde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartları ile karşılaştırma yaptığımızda aslında hem partikül madde 10 ve 2,5 değerleri bu sınırların üzerinde. Ulusal mevzuatta değerler biraz daha yüksek olduğu için arada farklılık oluşuyor. 2022 yıllık ortalama NO2 (Azot Dioksit) değerleri Aliağa, Karşıyaka, Konak ve İzmir-eğitim istasyonlarında ulusal sınır değerlerin üzerinde seyretti" diye konuştu.