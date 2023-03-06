İzmir’in ’koku sorunu’ bu yıl erken başladı

'FABRİKA SULARI ARITILIRSA BİR YIL İÇERİSİNDE KÖRFEZDE YÜZERSİNİZ'

İzmir Körfezi'nin dünyanın en iyi körfezlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Ekonomik potansiyel olarak en muhteşem körfezlerinden biri. Çünkü her şey var. İç körfezde önemli balıklarımız var. Akdeniz'in en verimli körfezi. Körfezde, kuş cenneti, dalyanlarımız var. Bu kadar güzel cennete sahibiz ama hala kirletmeye, foseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Derelerin altı betonlanıp, kireçlenerek pansuman yapmakla uğraşılıyor. Oysa fabrikalardan çıkan suları arıtarak körfeze verirsek bir sene içerisinde körfezde yüzülebilir" diye konuştu.