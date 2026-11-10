İzmirli milli okçu Dünya Yenihayat gençlik olimpiyatlarında şampiyon oldu

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tüm rakiplerini geride bırakan milli okçu Dünya Yenihayat, altın madalyaya uzandı. Finalde ABD'li Yeeun Whang ile karşılaşan genç sporcu, normal süresi 5-5 eşitlikle tamamlanan mücadelede rakibini beraberlik atışında mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL

Şampiyonluğa giden yolda başarılı maçlar çıkaran Yenihayat; son 32 turunda Brezilyalı Luiza Langone'yi, son 16 turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Huda Saleh Alali'yi, çeyrek finalde Avustralyalı Ellen Martini'yi 6-0, yarı finalde ise İspanyol Sandra Perez Cumbreras'ı 7-1 yenerek finale adını yazdırdı. Sıralama turunda elde ettiği 688 puanla Dakar 2026 rekorunu kıran milli sporcu, Muhammet Musab Gülay ile birlikte yer aldığı karma takım sıralama turunu da 1361 puanla ikinci sırada tamamlayarak Avrupa ve Türkiye rekoru kırılmasına katkı sağladı.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Yıl boyunca katıldığı uluslararası organizasyonlarda kürsüden inmeyen Yenihayat; İtalya'nın Taranto kentindeki 20. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadın takımında altın, karma takımda gümüş madalya kazandı. Temmuz ayında Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayan milli okçu, nisan ayında Meksika'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalya elde etmişti.

"KÜRSÜDEN İNMEDİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Yenihayat'ın başarısının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Genç sporcumuz 2026 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kürsüden inmedi. Bu performansını sürdürerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edeceğine inancımız tam. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın vizyonu doğrultusunda olimpiyat sporcusu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör