İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı'nın Millet Bahçesine dönüşümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı bu kapsamda yenilenerek Millet Bahçesine dönüştürülüyor. Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlarıyla birçok etkinlik alanını içerisinde barındırıyor. Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yenilerinin yapımı devam ediyor. Bu kapsamda kafeler bölgesinde cam montajında sona gelindi. Prekast dış cephe imalatları devam ediyor. Ekipler yapılan iç kısımlarında ise zemin döşeme imalat hazırlıklarına başladı. Düğün salonları bölgesinde ise ekipler A-B blok kör kasa imalatları, dış cephe prekast imalatları, çatıda yalıtım öncesi koruma betonu imalatlarına devam ediyor. İç kısımlarda ise duvar sıva imalatlarıyla birlikte elektrik mekanik tesisat imalatları yapılıyor.