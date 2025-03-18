İzmit’te Aranan 13 Kişi Yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İzmit'te çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Kasten öldürme suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası H.H, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.H, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.