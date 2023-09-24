İzmit’te cinayet: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli İzmit Serdar Mahallesi İnce Sokak üzerinde E.A.,H.E ile Y. ve G. isimli 4 şahıs, iddialara göre; sokakta bulunan Halil Eser (44), D.G., E.T., E.T. ve S.S. isimli şahıslarla henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Çıkan arbedede E.A. silahla rast gele ateş etmeye başladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

O sırada kurşunlar Halil Eser'in başına ve sırtına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Halil Eser'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar D.G., E.T., E.T. ve S.S. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Eser'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kartepe Emekevler Mahallesinde ikamet eden Halil Eser'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. Polis ekipleri olayın şüphelisi E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.