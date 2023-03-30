İzmit’te feci kaza: Otobüsün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü

Kaza, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç, okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada duraktan hareket eden plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Koç'a çarptı. Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.