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Giriş Tarihi: 30.3.2023 12:02

İzmit'te feci kaza: Otobüsün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü

İzmit'te okula giderken koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Koç (8), özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
İzmit’te feci kaza: Otobüsün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü

Kaza, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç, okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada duraktan hareket eden plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Koç'a çarptı. Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SON ANLARI KAMERADA

Kaza nedeniyle caddenin 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Koç'un otobüsten indikten sonra okuluna doğru koştuğu görülüyor.

SÜRÜCÜ KAZAYI FARK ETMEMİŞ

41 J 0395 plakalı özel halk otobüsünün şoförü A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y.'nin ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini ve çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi.

KAZA, ARKADAKİ OTOBÜSÜN KAMERASINDA

Bu arada kaza, arkadan gelen başka bir özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan çıkan otobüsün yoluna devam ettiği ve yaklaşık 20 metre sürüklenen Ömer Koç'un kanlar içerisinde yolun ortasında kaldığı görüldü.

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İzmit'te feci kaza: Otobüsün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü
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