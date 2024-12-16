İzmit’te korkutan yangın: Ahşap ev alevlere teslim oldu

Yangın 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde başladı. Alevlerin bir anda yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için zamanla yarıştı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Ekipler, uzun hortumlar taşıyarak alevlere müdahale etmeyi başardı. Ancak ahşap yapının yanıcı özellikte olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm binayı sardı.Evde yaşayan yaşlı kadının, yangının başlamasının ardından durumu fark ederek dışarıya çıkmayı başardığı öğrenildi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı. ,