Edinilen bilgilere ve iddialara göre acı olay İzmit'e bağlı 28 Haziran Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede ikamet eden 28 yaşındaki Oğuzcan Alphan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki balkondan beton zemine düştü. Genç adamı yerde hareketsiz halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EŞİ HAMİLEYDİ

Kısa bir süre önce dünyaevine girdiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Alphan'ın ölümü, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Alphan'ın cenazesi, bugün İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmacık Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Kandıra ilçesine bağlı Sepetçi Köyü Sakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.