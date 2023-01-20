İznik Gölü’nde ’kuraklık’ alarmı

Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar. Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil. İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldub Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor." dedi