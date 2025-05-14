İznik’te Papa 14. Leo heyecanı: Gözler ziyaretin yapılacağı tarihi bazilikaya çevrildi!

Papa'nın olası ziyaretinde yapılması planlanan ayin de burada gerçekleşecek. İlçede yaşayanlar ve esnaf da gerçekleşmesi muhtemel ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor. Turizmci Ali Karaman, "İznik'e Papa'nın gelmesiyle birlikte, ticaret ve ekonomik anlamda kalkınma olacağını düşünüyorum. Mevlana ne demiş, 'Ne olursan ol, gel.' Gelmesini isteriz" diye konuştu.

Esnaf Berkay Yağcı ise "Papa'nın İznik'e gelmesi güzel bir konu. Olumlu bir durum" derken, esnaf Tevfik Özen de "Papa'nın buraya gelmesi İznik için çok önemli bence. İznik'in ismi duyulur, ilgi artar" dedi.

Seramik sanatçısı Merve Cındık, "12 yıldır seramik sanatçısıyım. Açık konuşmak gerekirse, uzun yıllardır görmediğimiz bir turist akımı var. Bu bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.