İznik’teki tarihi mekânlara inanç turizmi artıyor

Hıristiyan dünyasının dini lideri seçilen yeni Papa Leo, Bursa'nın İznik ilçesine bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni Papa'nın seyahat planı İznik'te turizmi hareketlendirdi. İznik'te Hıristiyanlar için kutsal kabul edilen ilk konsilin yapıldığı düşünülen Ayasofya Camii ve Bazilika'nın olduğu alan yabancı turistlerin ilgi odağına haline geldi. İznik'e dini turistik gezi amaçlı turla Almanya'dan gelen Polonya asıllı papaz Andrzej Dolega ve Marcın, SABAH'a konuştu. Berlin'de papaz olarak görev yapan 43 yaşındaki Andrzej Dolega, İncil'den örnek vererek, "Bunun birlik bütünlük için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnançların birliğini göstermek açısından bu olumlu bir adım olabilir" diye konuştu.

Berlin'de papaz olarak göre yapan Marcın ise, "Bu iyi ve güzel bir işaret. İnançların ve dinlerin bir arada olması, birleştirici bir gücün olması adına olumlu yaklaşıyorum. Biz de buraya dini turistik gezi amaçlı geldik" ifadelerini kullandı. İznik'te doğup büyüyen Ceren Angelov ise "2014 yılında bazilikanın keşfiyle beraber sahil şeridi yeniden hareketlendi. Yabancı turistleri çok fazla görmeye başladık, arkeologlar eşliğinde turlar gelmeye başladı. Papanın İznik'e gelme ihtimali gerçekleşirse turistik ve ekonomik açıdan şehrimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.