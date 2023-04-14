James Cameron Filmleri - IMDB Puanları İle James Cameron’ın En İyi Filmleri

Sinema sektöründe ön plana çıkan James Cameron filmleri, dünya çapında adından söz ettirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla pek çok sinema tutkunu, senarist ve yönetmen kimliği ile meşhur olan Cameron'ın en iyi filmlerini araştırır. James Cameron'ın en iyi filmleri arasında The Abyss gibi kült yapımlar yer alır. Ayrıca en çok izlenen James Cameron filmleri, IMDb puanları da belirtilerek sinemaseverler için detaylı bir şekilde sıralanabilir.

James Cameron Filmleri

1954 senesinde Kanada'da dünyaya gelen James Cameron; yapımcı, yönetmen, senarist ve kameraman kimliği ile ön plana çıkar. Cameron'ın ilk filminin, Xenogenesis adını taşıyan kısa metrajlı bir bilim kurgu eseri olduğu bilinir. Kariyerine ağırlıklı olarak bilim kurgu türünde devam ettiği görülen James Cameron, senaryosunu yazdığı pek çok filmin yapımcılığını da üstlenmesi ile dikkat çeker. Bununla birlikte görsel efektler ve farklı çekim teknikleri üzerinde ustalaştığı söylenebilen James Cameron; Avatar, Piranha II: The Spawnin ve Titanik gibi pek çok ünlü filmle sinema sektöründeki iddiasını ortaya koymuştur.

James Cameron'ın En İyi Filmleri

IMDb puanlarını dikkate alarak en çok izlenen James Cameron filmlerini sinema tutkunu olan okuyucularımıza sunmak üzere sıraladık.

1- Yaratık 2- Aliens (1986) - 8.4 IMDb Puanı

1986 yılında vizyona giren Yaratık 2, serinin ilk filmi olan Alien'in 57 sene sonrasına yöneliktir. Film, Nostrodomo üzerinde hayatta kalan tek insan olan Ellen Ripley'in yumurtalarına rastladığı yaratıkların bu gezegende hakimiyet kurduğunu kanıtlamaya çalışmasını konu alır. Şirket yetkililerinin bu duruma inanmamasına bağlı olarak Ripley, kolonicilerle bağlantısı kalmadığında yalnız başına bu gezegene yeniden gider.

2- Terminatör (1984) - 8.1 IMDb Puanı

2029 yılında geçen fütüristik bir film olan Terminatör, yeryüzünde hakimiyet kazanan robotlar ile bir grup insanlık direnişçisinin savaşını konu alır. Geçmişi ve buna bağlı olarak geleceği değiştirmek isteyen robotlar arasında yer alan Terminatör isimli android, insanlık direnişçilerinin eski önderi olan Sarah Connor'ı öldürmesi için tasarlanarak geçmişe gönderilir. Böylelikle Connor'ın, insanlık direnişcilerinin yeni önderi olacak John isimli oğlunun doğmasının engellenmesi hedeflenir.

3- Titanik (1997) - 7.9 IMDb Puanı

James Cameron'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Titanik filmi, "Düşler Gemisi" olarak nitelendirilen bir gemide geçer. Bu gemide yer alan Rose ve Jack adlı karakterler, aralarındaki sınıf farkına aldırış etmeyerek birbirine aşık olur. Ancak Titanik yola çıktıktan 4 buçuk gün sonra bir buz dağına çarpınca, gemideki yolcuları bekleyen hazin son ortaya çıkar.

4- Avatar (2009) - 7.9 IMDb Puanı

2009 yılında vizyona giren Avatar, görsel efektlerin yenilikçi teknikler ile izleyiciye sunulduğu ve sayısız ülkede yankı yarattığı bilinen filmlerdendir. Bu bilim kurgu filminde yarı felçli baş karakter olan Jake Sullivan, gizemli bir gezegen olan Pandora'ya gitmesiyle beraber Na'vi halkıyla tanışır. Ancak Na'vi halkının gözlemlenmesi için oluşturulan Avatar adındaki askeri birliğe gönüllü olarak katılan Sullivan, Prenses Neytiri ile tanışmasıyla birlikte kendi halkını sorgulamaya başlar.

5- Avatar: Suyun Yolu (2022) - 7.7 IMDb Puanı

Ait olduğu serinin devam filmi olan Avatar: Suyun Yolu, ilk filmde yaşadığı değişimler ile dikkat çeken karakter olan Jake Sullivan'ın ailesine odaklanır. Prenses Neytiri ile çocukları olan Jake, Pandora'yı ailesi ile birlikte terk etmeye mecbur kalır. Bu durumda Jake Sullivan ve ailesi, Pandora dışında yer alan değişik bölgeleri keşfetmek üzere aksiyon dolu bir yolculuğa çıkar.

6- The Abyss (1989) - 7.5 IMDb Puanı

James Cameron'ın yapımcısı ve senaristi olduğu The Abyss filmi, 1989 yapımı kült eserler arasında yer alır. Bu filmde kayıp bir denizaltıyı bulmak amacıyla gönüllü olan sivil dalış takımı, çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır. Çünkü aradığı batık denizaltına ulaşan dalış takımı, su altında dünyadan olmayan bir yaratığın varlığına şahitlik eder.