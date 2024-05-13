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Giriş Tarihi: 13.5.2024 22:42 Son Güncelleme: 13.5.2024 23:40

Jandarma aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli Derince ilçesi Toylar Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle hakimiyetini kaybettiği motosikleti ile jandarma aracına çarptığı öğrenilen Mustafa Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Jandarma aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Derince ilçesi Toylar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Çabuk yönetimindeki motosiklet, rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürüklenerek devrilen motosiklet, hemen önünde bulunan bir jandarma aracına çarptı. Yapılan ihbar üzerine, Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çabuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan olay yeri ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Jandarma aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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