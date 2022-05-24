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Giriş Tarihi: 24.5.2022 13:52 Son Güncelleme: 24.5.2022 14:07

Jandarma göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arka arkaya düzenlediği operasyonlarla göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor. Jandarma ekipleri Karaburun, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 237 kaçak göçmen yakalandı, 10 arganizatör gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamak için gece gündüz durmadan çalışıyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle geçen 22 ve 23 Mayıs'ta, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Dikili'nin Kabakum Mahallesi'ndeki ormanda 4'ü Yemen ve 6'sı Eritre uyruklu 10 kaçak göçmen, Karaburun Küçükbahçe Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde 7'si Irak, 11'i Suriye ve 17'si Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bir arazide 62'si Afganistan, 32'si Mısır, 10'u Suriye, 3'ü Filistin uyruklu 107 kaçak göçmen, Çeşme'de ise Alaçatı açıklarında 23'ü Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen, Seferihisar ilçesindeki Doğanbey sahilinde ise 23'ü Liberya, 15'i Kongo, 15'i Yemen, 1'i Gabon ve 1'i Gambiya uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

Toplam 237 kaçak göçmen temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaylarla ilgili 10 kişi organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Jandarma göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor
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