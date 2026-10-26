Jandarma Gücü’nden İspanya’da madalya yağmuru

İspanya'nın Vigo kentinde 9-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11'inci Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'na katılan Jandarma Gücü, organizasyona damga vurdu. Atıcılık, yüzme, aquathlon, atletizm, oryantiring, bilek güreşi, güreş, judo, kick boks ve boks olmak üzere 10 branşta mücadele eden sporcular, toplam 101 madalya elde etti. Kafilede yer alan 16 sporcunun tamamının madalya kazanması da başarının boyutunu gözler önüne serdi.

EN ÇOK MADALYA YÜZMEDEN

Jandarma Gücü sporcularının madalya dağılımında yüzme takımı 29 madalyayla ilk sırada yer aldı. Atletizm takımı 27, oryantiring takımı 17, atıcılık takımı ise 16 madalya kazandı. Kick boks ve güreş takımları da altışar madalyayla organizasyonu tamamladı.

TÜRK JANDARMASI GURURLANDIRDI

40 ülkeden temsilcilerin katıldığı uluslararası organizasyonda elde edilen 101 madalya, Jandarma Gücü'nün başarısını ortaya koydu. Türk Jandarması, farklı spor dallarında elde ettiği derecelerle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.