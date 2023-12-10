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Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:57 Son Güncelleme: 10.12.2023 12:03

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla, ürettiği sahte parfümleri internet üzerinden satan Y.T. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık olarak 23 milyon TL olan, çeşitli markalara ait sahte parfüm, etil alkol ile  boş parfüm şişeleri ele geçirildi.

Armağan YILMAZ
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın imal ettiği sahte parfümleri internet üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin sahte parfümleri Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

KAÇAK PARFÜM İMALATHANESİ KURMUŞ

Söz konusu imalathaneye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Y.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık olarak 23 milyon TL olan, çeşitli markalara ait 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin adet boş parfüm şişesi ile 70 bin adet çeşitli markalara ait parfüm esansı ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
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