Jandarma Numarası: Jandarma İmdat Telefon Numarası Kaçtır?

Türkiye'de insanların yaşayabilecekleri birçok probleme karşın oluşturulmuş özel birimler vardır. Bu birimler gelen ihbarlar neticesinde insanlara yardım etmek amacıyla harekete geçerler. Jandarma da bu amaçla oluşturulmuş İç İşlerine bağlı önemli bir birimdir. Polis ile birlikte asayişi sağlayan en önemli birimlerden biri olan jandarmanın telefon numarasını bilmek de çok önemlidir. Peki, jandarma telefonunun numarası kaçtır? Jandarma hangi durumlarda aranır?

Jandarma numarası kaçtır?

Acil çağrı merkezlerinden biri olan jandarmanın telefon numarasını her vatandaşın bilmesi gerekmektedir. Çocuk yaşlarda öğrendiğimiz acil durum telefonlarının başında gelen jandarma imdatın numarası 156 nolu telefondu.

İç İşleri Bakanlığı'nın yaptığı yeni çalışma ile jandarma ile birlikte toplam 7 acil durum hattı tek merkeze alınarak 112 nolu telefona bağlanmıştır. Yani jandarma imdatı aramak için 112 nolu telefon numarasını çevirmeniz gerekmektedir.

Jandarma hangi durumlarda aranır?

Jandarma tel genellikle herhangi bir suçun işlenmiş olması ya da işlenme şüphesi olma durumlarında, can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda, kayıp ve özel bir ihtiyaç dahilinde aranabilmektedir. Bu vb. tehlike oluşturulabilecek herhangi konularda 112 nolu telefonu arayarak jandarma imdat ile irtibat kurup istek ve şikayetlerde bulunulabilir.