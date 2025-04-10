Haberler Yaşam Haberleri Jandarma sahte polisi yakalayıp dolandırılan altın ve paraları buldu
Giriş Tarihi: 10.4.2025 10:59 Son Güncelleme: 10.4.2025 11:16

Jandarma sahte polisi yakalayıp dolandırılan altın ve paraları buldu

Adana’da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı Mersin’in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Jandarma sahte polisi yakalayıp dolandırılan altın ve paraları buldu

Adana'da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, ağına düşürdüğü kişiden 2 yüzük, 2 çift küpe, 11 çeyrek, 3 yarım ve 20 tam altın ile 2 bin 800 lira aldı. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 1'i sahte polis 2 kişiyi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına aldı. Altın ve paralar, sahibine teslim edilirken dolandırıcılar sorgusu sürüyor.

POLİS OLARAK TANITTI

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde oturan bir kişinin telefonla aranıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kandırılarak 2 yüzük, 2 çift küpe, 11 çeyrek, 3 yarım ve 20 tam altın ile 2 bin 800 lirasının alındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

PARA VE ALTINLAR SAHİBİNE VERİLDİ

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla dolandırıcılık olayına karışan 2 şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti. Kente giden ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakaladı. Jandarma, dolandırıcılık yoluyla alınan para ve altınları da ele geçirip sahibine teslim etti. Başka bir dolandırıcılık olayında elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 dolara da el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma sahte polisi yakalayıp dolandırılan altın ve paraları buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz