Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan aranan şüphelilere operasyon; 398 şüpheliyi gözaltı
Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:10 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:21

Jandarmadan aranan şüphelilere operasyon; 398 şüpheliyi gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 398 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20’si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir COŞKUN
Jandarmadan aranan şüphelilere operasyon; 398 şüpheliyi gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 14 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası olan 1 şüpheli ile öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası olan 1 şüphelinin de içinde olduğu toplam 398 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 20'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarmadan aranan şüphelilere operasyon; 398 şüpheliyi gözaltı
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