Jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu; 66 göçmen yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda bir grup yabancı uyruklu göçmenin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit etti.

Söz konusu şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen Jandarma, 66 yabancı uyruklu göçmeni yurt dışına çıkmadan yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.