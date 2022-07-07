Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu; 66 göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:23 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:38

Jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu; 66 göçmen yakalandı

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu; 66 göçmen yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 3 organizatör ile 66 göçmen yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda bir grup yabancı uyruklu göçmenin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit etti.

Söz konusu şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen Jandarma, 66 yabancı uyruklu göçmeni yurt dışına çıkmadan yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

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Jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu; 66 göçmen yakalandı
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