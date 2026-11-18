OĞLUNU ARAMASINA BİLE İZİN VERMEDİLER

Sultan Tepe'nin oğlu Atahan Tepe, annesinin yaşadığı süreci anlatarak dolandırıcıların nasıl bir psikolojik baskı kurduğunu açıkladı. Yaklaşık üç hafta önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten Atahan Tepe, annesinin bu süreçte hedef alındığını düşündüğünü söyledi. Dolandırıcıların annesini arayarak devlet görevlisi olduklarını söylediklerini ve kendisini aramasına dahi izin vermediklerini belirtti. Sultan Tepe'nin yaşadığı korkuyu anlatan Atahan Tepe, annesinin kendisine şu sözleri aktardığını ifade etti:

"Beni kandırdılar. Telefon ettiler, beni kandırdılar. Kimseye söylemeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın diye bana yemin ettirdiler. Oğlumu aramak istedim, ancak oğlumu bile aratmama izin vermediler." Atahan Tepe, dolandırıcıların annesine, "Biz, sizin gibi mağdurları korumak için görevlendirildik. Biz onların hepsini yakalayıp devletin karşısına çıkaracağız. Ancak ağzından tek bir kelime çıkarsa, seni o kirli insanların arasına göndeririz, bir daha da oradan çıkamazsın" sözlerini sarf ettiğini ifade etti.