Jandarmadan öğrencilere ‘Siber farkındalık eğitimi’

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Mezitli İlçesi Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi.

Jandarma düzenlendiği eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.