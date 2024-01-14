Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan öğrencilere ‘Siber farkındalık eğitimi’
Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:11 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:24

Jandarmadan öğrencilere ‘Siber farkındalık eğitimi’

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim veriyor.

Bekir COŞKUN
Jandarmadan öğrencilere ‘Siber farkındalık eğitimi’

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Mezitli İlçesi Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi.

Jandarma düzenlendiği eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.

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Jandarmadan öğrencilere ‘Siber farkındalık eğitimi’
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