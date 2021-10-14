Jandarmadan ruhsatsız  silah operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Karakoçan ilçesinde ikamet eden L.D. isimli şüphelinin ruhsatsız silah olduğunun bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Jandarma ekiplerince L.D. İsimli şüphelinin ikamet adresine operasyon planlandı. Operasyon sonucunda L.D. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet kullanılmış Metamfetamin, içme aparatı, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova düzeneği ile 1 adet ruhsatsız seri numarası ve markası olmayan pompalı tüfek, 2 adet av bıçağı, 19 adet Züber marka dolu tüfek kartuşu, 2 adet sarı renkli Slug marka domuz fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.