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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Jandarmadan sahte Veysi Abay içki operasyonu

Bekir COŞKUN
Jandarmadan sahte Veysi Abay içki operasyonu
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 1 şüpheliyi yakaladı. Düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte içki ile üretimde kullanılan birçok malzemeye el kondu. Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği haberini alan Jandarma ekipleri, şüpheli yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 420 litre sahte içki ile üretimde kullanılan birçok malzemeye el kondu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Jandarmadan sahte Veysi Abay içki operasyonu
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