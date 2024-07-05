Jandarmadan silah kaçakçısı ve zehir tacirine şok baskın

Merkez Kepez ilçesinde yapılan 1 kişinin elinde bulundurduğu kaçak tabanca ve uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği istihbaratını alan ekipler zehir tacirini adresini belirledi. Ardından operasyon kararı alındı.

ŞAFAK BASKINI DÜZENLEDİ

Jandarma istihbarat timlerinin Kepez İlçe Jandarma ekipleri ile koordineli olarak düzenlediği 'Şafak Operasyonu' düzenledi. Baskında evde yapılan aramada 50 gram kokain 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabancaya ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 bin adet tabanca mermisi, bin adet av tüfeği fişeği, 10 adet bıçak ele geçirildi. Ekipler yakalanan silah ve mermiler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözaltına alınan A.C.sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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