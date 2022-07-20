Jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suç üstü

Jandarma ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şüpheliyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüpheliye ait adresi tespit eden Jandarma yapılan operasyon sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreste arama yapan Jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 adet sikke, 8 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 3 adet düğme ele geçirerek el koydu.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzeri Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.