Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suç üstü
Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:24 Son Güncelleme: 20.7.2022 12:26

Jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suç üstü

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suç üstü

Jandarma ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şüpheliyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüpheliye ait adresi tespit eden Jandarma yapılan operasyon sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreste arama yapan Jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 adet sikke, 8 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 3 adet düğme ele geçirerek el koydu.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzeri Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suç üstü
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