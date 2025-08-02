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Giriş Tarihi: 2.8.2025 14:56 Son Güncelleme: 2.8.2025 15:13

Jandarmadan terör operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Jandarmadan terör operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli, Akdeniz, Toroslar ilçelerinde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Jandarmadan terör operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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