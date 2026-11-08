Jandarmadan yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün TSF (Takipli Siber Faaliyeti) ve Adana Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerini banka ve kripto hesaplar vasıtasıyla yurtdışına çıkararak para nakline aracılık ettikleri belirlen suç grubuna karşı jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. MASAK verileri doğrultusunda şüpheli şahıslara ait hesaplarda yapılan incelemelerde şüpheli işlem hacminin 12 Milyar TL olduğu tespit edildi. Adana merkezli 15 ilde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda şüphelilere ait 39 cep telefonu, 34 SIM kart, 12 flash disk, ruhsatsız tabancalar ile birlikte materyaller ele geçirildi. Adana 2.Sulh Ceza Hakimliği'nce 493 banka hesabı, 39 kripto varlık alım satım platformunda bulunan hesapları, 12 ödeme hizmetleri kuruluşlarındaki tüm hesaplarına, 17 araç, 1 lüks araç , 11 konut, 8 arsa olmak üzere piyasa değeri 658 milyon TL olan mal varlıklarına *Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu" kapsamında el konuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör