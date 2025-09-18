Jandarmadan zehir tacirlerine ve kaçakçılara darbe üstüne darbe

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürüttüğü operasyonlarda büyük bir başarıya daha imza attı. Ağustos ayı içerisinde 7 ilçede düzenlenen 9 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adli makamlar koordinesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde ise 69 kilo 980 gram kubar esrar, 6 kilo 926 gram kokain, bin 793 kök kenevir bitkisi, 125 adet uyuşturucu hap, 2 adet av tüfeği, 28 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Ayrıca, Jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise Bozyazı ilçesinde sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 28 bin 350 adet dolu makaron, 27 bin adet boş makaron, 6 bin 450 adet tütün sarma kağıdı, 5 bin 850 adet sigara filtresi, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 24 adet elektronik sigara, 77 adet sentetik hap, 4 adet filtreli sigara sarma makinesi, 1 adet terazi, 3 adet terazi ağırlığı ve 98,5 kilogram kıyılmış tütüne ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edileceğini belirtti.