Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, aranan 740 şüpheli gözaltına alındı; 27’si tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda aranan şahsı yakaladı.

İcra edilen operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticari yapma suçundan 17, 15 ve 12 yıl hapis cezası olan 3 şüpheli, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, hırsızlık suçundan (12) ve (11) yıl hapis cezası olan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 17 ve 15 yıl hapis cezası olan 2 şahsın da aralarında olduğu toplam 740 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si sevk adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.