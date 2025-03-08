Jandarmanın operasyonunda aranan 717 kişi yakalandı: 42’si tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan veya kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda son on gün içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda aranan kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 30 yıl hapis cezası olan ve yağma, hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarından 23 yıl hapis cezası olan 1'er şahıs, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından 10 ila 21 yıl arası hapis cezası bulunan 11 şahsın da aralarında olduğu toplam 717 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 42'si jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.