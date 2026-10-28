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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:14

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

Zeka seviyesi ile kan grupları arasındaki olası bağlara odaklanan yeni bir araştırma dikkat çekiyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, katılımcıların IQ seviyeleri ve analitik düşünme yetenekleri kan gruplarına göre incelendi. Test sonuçlarında hızlı karar verme ve yüksek odaklanma becerisiyle ön plana çıkan bir kan grubu öne çıktı. Peki, zihinsel işlem hızında diğerlerinden ayrılan o kan grubu hangisi?

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Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?
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Japonya'da uzun yıllardır bilinen Ketsueki-gata teorisi, kan grupları ile zihinsel performans arasındaki olası bağlantıları yeniden gündeme taşıdı. Bilim insanlarının odaklanma ve analitik düşünme yetenekleri üzerine yürüttüğü incelemelerde, bir kan grubunun IQ ve problem çözme testlerinde öne çıktığı görüldü.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

KAN GRUBU VE KARAKTER ARASINDAKİ BİLİMSEL BAĞ: KETSUEKİ-GATA NEDİR?

Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.

Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

A Kan Grubu (Detaycı ve Planlı Zeka): Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip kişiler veriyor.

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Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

B Kan Grubu (Yaratıcı ve Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor. Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

BİNLERCE KİŞİNİN IQ TESTİ SONUÇLARI İNCELENDİ

Uzmanların geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirdiği bilişsel testlerde, kan gruplarının biyolojik yapısının beyne giden kan akışı ve nörolojik tepki hızları üzerinde dolaylı etkileri olduğu saptandı.

Özellikle planlama, hafıza ve hızlı karar alma mekanizmalarında bazı kan gruplarının net bir şekilde avantaj sağladığı verilerle ortaya kondu.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

EN YÜKSEK IQ SEVİYESİNE SAHİP KİŞİLER AB KAN GRUBU ÇIKTI!

Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.

Nedeni ise oldukça ilginç: Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

AB KAN GRUBUNU ZİRVEYE TAŞIYAN DETAYLAR

  • Çift Yönlü Düşünme Becerisi: Hem mantığı hem de yaratıcılığı aynı anda devreye sokabiliyorlar.

  • Hızlı Reaksiyon: Olayları çok hızlı analiz edip kriz anlarında zehir gibi çözümler üretiyorlar.

  • Problem Çözme Yeteneği: Karmaşık durumları parçalara ayırarak çözme konusunda diğer gruplara göre daha yüksek başarı oranına sahipler.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

Kısacası, zeka testlerinde ve pratik zeka gerektiren durumlarda her iki grubun da en güçlü genetik özelliklerini bir arada barındıran AB grubu listenin birinci sırasına yerleşiyor.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

KAN GRUBU HASTALIĞA YATKINLIK DURUMUNU DA BELİRLİYOR!

Öte yandan; A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Kan grubu B olanlarda ise kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riski yüksek görünüyor.

Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?

Kan grubu AB olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek iken bu durum hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riskini de tetikliyor. Kan grubu 0 olan kişilerde ise ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı yüksek olarak görülüyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Japon bilim insanları inceledi: IQ seviyesi en yüksek çıkan kan grubu hangisi?
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