Japon diyetiyle 10 günde 4 kilo verdi! Aç kalmadan zayıflamanın sırrı ortaya çıktı

Japon mutfağının geleneksel beslenme anlayışında aç kalmak yerine farklı besin gruplarını bir arada tüketmek önemli bir yer tutuyor. Öğünlerde sebzeye, proteine ve ölçülü karbonhidrat kaynaklarına yer verilmesi, bu yöntemin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.
Japon diyeti nasıl uygulanıyor?
Japon diyetinin temelinde geleneksel Japon mutfağının Washoku adı verilen yemek kültürü bulunuyor. Bu beslenme anlayışında tek bir büyük yemek yerine farklı besinlerden oluşan küçük porsiyonlar tercih ediliyor.
Geleneksel öğünlerde genellikle pirinç, çorba, bir ana yemek ve sebzelerden oluşan yan yemekler bulunuyor. Böylece karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve lif kaynakları aynı öğünde bir araya geliyor. Japon mutfağının bu dengeli yapısı, beslenme araştırmalarında da dikkat çekiyor.
Japon usulü beslenmede bazı yiyecekler sofralarda daha sık yer alıyor. Özellikle protein, lif ve vitamin bakımından zengin besinlerin bir arada tüketilmesi hedefleniyor.
Japon diyetinde öne çıkan besinler şöyle:
- Balık: Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında bulunuyor.
- Pirinç: Japon mutfağının temel besinlerinden biri. Porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketiliyor.
- Sebzeler: Brokoli, havuç, lahana, ıspanak ve kabak gibi sebzeler öğünlerde önemli yer tutuyor.
- Soya ürünleri: Tofu, edamame ve natto gibi ürünler bitkisel protein sağlıyor.
- Yumurta: Kahvaltılarda ve ana öğünlerde kullanılabiliyor.
- Deniz yosunu: Çorbalarda ve farklı yemeklerde tüketiliyor.
- Mantar: Lif ve çeşitli besin öğeleri bakımından zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor.
- Yeşil çay: Şeker eklenmeden tüketilen yeşil çay, Japon beslenme kültürünün bilinen içecekleri arasında.
Bu besinlerin birlikte tüketilmesi, geleneksel Japon mutfağının çeşitliliğini oluşturuyor.
Japon diyetinde bir günlük örnek beslenme listesi
Japon beslenme düzenini denemek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de gün içerisinde neler yenilebileceği. Geleneksel Japon mutfağından ilham alan örnek bir günlük menü şu şekilde hazırlanabilir:
Kahvaltı: Haşlanmış yumurta, sebze, az tuzlu peynir ve yeşil çay
Ara öğün: Bir porsiyon meyve
Öğlen: Izgara balık, ölçülü pirinç ve sebze
Ara öğün: Yoğurt veya bir avuç tuzsuz kuruyemiş
Akşam: Sebzeli tofu veya tavuk, mantar ve sebze çorbası
Bu liste kişiye özel bir zayıflama programı değil, Japon mutfağından esinlenen dengeli bir günlük menü örneği. Porsiyonların kişinin enerji ihtiyacına göre ayarlanması gerekiyor.
Japon diyetinin 5 önemli özelliği
Japon beslenme düzenini diğer popüler diyetlerden ayıran bazı alışkanlıklar bulunuyor.
1. Küçük porsiyonlar tercih ediliyor: Yemeklerin farklı küçük tabaklarda sunulması, çeşitliliği artırırken porsiyonların kontrol edilmesine yardımcı oluyor.
2. Sebzelere ağırlık veriliyor: Öğünlerde çiğ veya pişmiş sebzeler, mantarlar ve deniz ürünleri sıkça kullanılıyor.
3. Protein kaynakları çeşitlendiriliyor: Balık, yumurta, tofu, baklagiller ve yağsız et farklı öğünlerde değerlendiriliyor.
4. Şekerli içecekler sınırlandırılıyor: Su ve şekersiz çay gibi içecekler öne çıkıyor. Şekerli içeceklerin tüketimi azaltılıyor.
5. Yemekler yavaş yeniliyor: Yemeğin tadını çıkararak, acele etmeden tüketmek Japon yemek kültürünün önemli alışkanlıklarından biri.
Japonya'nın beslenme rehberlerinde de düzenli öğünler, farklı besin gruplarının bir arada tüketilmesi, yeterli sebze ve meyve alımı ve aşırı tuzdan kaçınılması öneriliyor.
Japon diyetinde uzak durulması gereken yiyecekler
Japon usulü dengeli beslenmede bazı yiyeceklerin tüketimini azaltmak da önemli. Özellikle kilo kontrolünü hedefleyenler şu ürünlere daha az yer verebilir:
Burada amaç sevilen yiyecekleri tamamen yasaklamak değil, günlük beslenmede daha dengeli tercihler yapmak.
Japon diyeti neden bu kadar ilgi görüyor?
Japon mutfağının dikkat çeken özelliklerinden biri, tek tip beslenmeye dayanmaması. Pirinç, balık, sebze, soya ürünleri ve çorbaların birlikte tüketilmesi sayesinde farklı besin gruplarına aynı gün içerisinde yer verilebiliyor.
Ayrıca geleneksel Japon beslenme modelini inceleyen araştırmalarda, dengeli öğünler ve sebze ağırlıklı beslenmenin vücut ağırlığının kontrolüyle ilişkili olabileceği belirtiliyor. Ancak kilo kaybı kişinin başlangıç kilosuna, günlük enerji ihtiyacına ve hareket düzeyine göre değişiyor.
Ağır spor yapmadan kilo vermek mümkün mü?
Japon diyetinin ilgi gören yönlerinden biri de beslenme alışkanlıklarına odaklanması. Kilo kontrolü için mutlaka ağır egzersizler yapmak gerekmiyor. Yürüyüş, günlük hareketliliği artırmak ve düzenli beslenmek de sürecin önemli parçaları arasında.
Bununla birlikte hareket etmek, kas kütlesini korumak ve genel sağlığı desteklemek açısından önemli. Hızlı kilo vermek amacıyla öğün atlamak veya çok düşük kalorili listeler uygulamak yerine kişiye uygun bir beslenme düzeni oluşturulması gerekiyor.