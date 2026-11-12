Japon diyetiyle 10 günde 4 kilo verdi! Aç kalmadan zayıflamanın sırrı ortaya çıktı

Japon mutfağının geleneksel beslenme anlayışında aç kalmak yerine farklı besin gruplarını bir arada tüketmek önemli bir yer tutuyor. Öğünlerde sebzeye, proteine ve ölçülü karbonhidrat kaynaklarına yer verilmesi, bu yöntemin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Japon diyeti nasıl uygulanıyor?

Japon diyetinin temelinde geleneksel Japon mutfağının Washoku adı verilen yemek kültürü bulunuyor. Bu beslenme anlayışında tek bir büyük yemek yerine farklı besinlerden oluşan küçük porsiyonlar tercih ediliyor.