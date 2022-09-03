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Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:25 Son Güncelleme: 3.9.2022 13:28

Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Japon İşi, bugün televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Japon İşi filmi, izleyenlerine nostalji keyfi yaşatacak. Bu noktada komedi türündeki filmin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler...

Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerinde Türk sinemasının efsane isimleri Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yer aldığı Japon İşi filmi, bugün Show TV ekranlarında olacak. 1987 yapımı film, eğlenceli konusu ve oyuncuları ile çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile ilgiyle izleniyor. Filmi daha önce izmeyenler veya yeniden izleyecek olanlar, Japon İşi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detayları araştırıyor. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar...

JAPON İŞİ KONUSU

Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar.

Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır.

'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.

JAPON İŞİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Japon İşi filmi 1987 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekildi.

JAPON İŞİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Veysel

Fatma Girik - Başak

Sümer Tilmaç - Deli Dilaver

Reha Yurdakul - Tahir

Necdet Yakın - Osman

Asuman Arsan - Leman

Hakkı Kıvanç - Komiser

Mitsuo Hamaya - Japon

Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı

Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı

Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı

Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı

Kartal Tibet - Kasetçi

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Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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