Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır.

'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.