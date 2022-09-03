Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerinde Türk sinemasının efsane isimleri Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yer aldığı Japon İşi filmi, bugün Show TV ekranlarında olacak. 1987 yapımı film, eğlenceli konusu ve oyuncuları ile çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile ilgiyle izleniyor. Filmi daha önce izmeyenler veya yeniden izleyecek olanlar, Japon İşi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detayları araştırıyor. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar...
Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar.
Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır.
'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.
Japon İşi filmi 1987 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekildi.
Kemal Sunal - Veysel
Fatma Girik - Başak
Sümer Tilmaç - Deli Dilaver
Reha Yurdakul - Tahir
Necdet Yakın - Osman
Asuman Arsan - Leman
Hakkı Kıvanç - Komiser
Mitsuo Hamaya - Japon
Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı
Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı
Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı
Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı
Kartal Tibet - Kasetçi